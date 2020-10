Nada perdido! Viradas têm acontecido em índice histórico na temporada 2020 da NFL

Viradas, viradas e viradas. A temporada 2020 da NFL tem sido marcada por improváveis recuperações dos times durante os jogos, ignorando a desvantagem no marcando e se recuperando para vencer os confrontos. O mais recente exemplo fica na partida da última segunda-feira (12), com o New Orleans Saints eliminando uma desvantagem de 17 pontos para vencer na prorrogação o Los Angeles Chargers.

E as viradas têm acontecido em um ritmo histórico. 2020 é a primeira temporada na história que um time se recuperou de um déficit de, ao menos, 16 pontos e conquistou a vitória em cada uma das cinco primeiras semanas. A mais emblemática foi a remontada do Dallas Cowboys sobre o Atlanta Falcons, se recuperando de uma desvantagem de 20 pontos.

Até o momento, na temporada, foram seis partidas que um time se recuperou de um placar adverso com, ao menos, 16 pontos e ganhou.

Semana 5

A semana, que será completada nesta noite, com confronto entre Buffalo Bills e Tennessee Titans, não teve apenas a virada dos Saints sobre os Chargers. Quatro franquias se recuperaram de uma desvantagem de 13 pontos e venceram. Além de New Orleans, já citada, o Chicago Bears derrotou o Tampa Bay Buccaneers após ver o rival abrir 13 a 0 no marcador; o Dallas Cowboys superou a lesão de Dak Prescott e uma vantagem de 17 a 3 para vencer o New York Giants; e Russell Wilson superou um marcador de 13 a 0 contra para levar o Seattle Seahawks ao triunfo nos segundos finais da partida contra o Minnesota Vikings.