Além de um inimigo invisível, Marjorie Estiano confessa que passou três semanas em pé de guerra com os cotonetes dos exames para detecção de coronavírus nas gravações de Sob Pressão: Plantão Covid. O elenco da produção, que estreia nesta terça (6), enfrentou baterias de testes em meio à retomada das gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

“O processo não é exatamente agradável, provoca reações e reflexos. Eu não me adaptei e, por isso, não conseguia me conter. Eu e o cotonete travamos uma luta toda vez, já que a gente tinha um encontro marcado a cada semana”, confidencia a intérprete da médica Carolina ao ..

Obrigados a seguir um protocolo rígido, que envolvia medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e medidas de distanciamento, todos da equipe testaram negativo para o vírus Sars-Cov-2 durante os 21 dias de gravações.

Por conta do código de conduta, seguido ao pé da letra, Marjorie lamenta que não pôde receber os novos colegas David Junior e Roberta Rodrigues com um abraço caloroso. “Eu conheci o David em março e, até agora, a gente nem pegou na mão. Salvo as vezes que ele me deu umas cutucadas (risos)”, denuncia.

O galã, contudo, entrega que sentiu na pele as respostas involuntárias da atriz diante dos swabs das provas de RT-PCR. “A enfermeira já enfiava com medo. Sofri muito por causa da Marjorie”, dispara o rapaz. “Você entende que é um reflexo, não é nada pessoal”, brinca a artista.

JOÃO FAISSAL/TV GLOBo

David Junior, Marjorie Estiano e Bruno Garcia

Saúde pública

Brincadeiras à parte, os dois episódios especiais prometem levar os telespectadores às lágrimas ao mostrar a realidade dos hospitais de campanha erguidos às pressas para combater a pandemia de coronavírus (Covid-19).

“Essa vivência, da gente coberto pelos EPIs (equipamentos de proteção individual), apenas aumentou a minha admiração por eles. Não dá para imaginar o país sem os profissionais de saúde, sobretudo neste momento que a população se sente abandonada e negligenciada. Eles arriscam as suas vidas pelas nossas. Inspiram muito”, filosofa a atriz.

Apesar dos problemas da saúde pública no Brasil, ela lembra que os pacientes de Covid-19 não receberam faturas enormes, milionárias, como em países em que a cobertura não é gratuita –caso dos Estados Unidos.

“A gente é muito privilegiado por ter o SUS [Sistema Único de Saúde], que é maravilhoso no papel, mas que sofre com corrupção e abandono. Sob Pressão levanta essas questões em defesa desse sistema, e não contra”, arremata Marjorie.