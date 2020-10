Nadal ainda não sabe se jogará mais em 2020

Em entrevista coletiva após o 13º título de Roland Garros e o 20º troféu de Grand Slam, Rafael Nadal revelou que ainda não decidiu se continuará jogando na temporada de 2020 onde poderia atuar no Masters 1000 de Paris e no ATP World Finals, em Londres.

“Ainda não sei meu calendário. Não sei onde irei e o que jogarei. Não sei se tomarei uns meses de descanso até 2021. Ainda não decidi. Esta conversa terei com minha equipe e minha família nos próximos dias quando vamos analisar o futuro porque a situação atual com o COVID-19 é dura. Agora é o momento de tomar as decisões corretas. Quando tudo se acalme, decidiremos”, disse Nadal.