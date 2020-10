Nadal arrasa fã americano e vai às quartas em Roland Garros

Rafael Nadal, número dois do mundo, se garantiu com facilidade nas quartas de final de Roland Garros neste domingo ao superar seu fã, o americano Sebastian Korda, de 20 anos. O espanhol de Manacor segue arrasando no torneio.

Nadal precisou de 1h55min de duração para derrotar o tenista 213 do mundo filo do campeão do Australian Open em 1998 e finalista de 1992 em Paris, por 3 sets a 0 com 6/1 6/1 6/2 na quadra Philippe Chatrier, a principal do Aberto da França.

Nadal emplaca sua 97ª vitória em 99 jogos no torneio e alcança sua 14ª quartas de final em Paris onde soma 12 títulos em 2005 até 2008, 2010 até 2014 e de 2017 até 2019. Suas duas derrotas foram em 2016 nas quartas para Novak Djokovic e 2009 para Robin Soderling. Em 2015 ele desistiu na terceira rodada com WO diante do espanhol Marcel Granollers. Rafa soma sua 42ª quartas de final em um torneio de Major. Ele segue atrás do caneco número 20 onde igualaria Roger Federer como maior campeão.

O espanhol encara ou o italiano Jannik Sinner, 75 do mundo e de apenas 19 anos, ou o alemão Alexander Zverev, sétimo e vice-campeão do US Open.

O jogo

O primeiro game foi fundamental. Muito vento e Rafa teve dificuldades, precisou salvar break-point. Após nove minutos confirmou e logo deslanchou na partida no fundo de quadra dominando as ações conseguindo duas quebras para fechar em 37 minutos por 6/1.

O segundo set foi ainda mais fácil. Três quebras de saque com firmes devoluções e um rival acuado. Korda é fã declarado de Nadal tendo repostado foto com seu gatinho chamado Rafa. No terceiro set o americano começou melhor, conseguiu quebra, abriu 2/0, mas Nadal virou para 4/2, teve problemas para confirmar o saque e quebrou de novo para fechar por 6/2.