Nadal estrelará III Festival do Esporte, versão online, neste sábado

A terceira edição do Festival do esporte, promovido pelo jornal italiano Gazzetta Dello Sport, será online e contará com a presença de nomes de diversas modalidades esportivas em conferências que falaram a diversos pontos de vista.

A primeira versão online do festival, realizado nos anos anteriores em grande festa na capital italiana, será entre hoje, 9/10, e o domingo, 11/10, terá a presença da ex-tenista italiana campeã de Roland Garros 2010, Francesa Schiavone, que falará na programação de Domingo.

Outra ex-tenista ouvida no programa é a dinamarquesa ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki, que falou nesta sexta-feira, e pode ser assistida neste link .

O destaque da programação do sábado, será o espanhol Rafael Nadal, que em seu dia de folga, caso vá à final de Roland Garros, conversará ao vivo a partir 1uh30 pelo horário oficial de Brasília.