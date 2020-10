Nadal evita falar sobre recorde de Federer: ‘Vivo a realidade’

Após se garantir em sua 13ª final de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal conversou com a imprensa e evitou falar sobre a possibilidade de igualar o recorde de Roger Federer em número de títulos do Grand Slam. Rafa ainda elogiou Diego Schwartzman.

“Eu vivo minha realidade”, ressaltou o espanhol ao ser perguntado sobre a possibilidade de conquistar no próximo domingo seu 20º título do Grand Slam e igualar Federer. “Quando nós terminarmos o torneio, falamos disso. Pra mim, o que importa no momento é que eu estou jogando a final de um dos mais importantes torneios do ano pra mim”, completou.

À Eurosport, Nadal recordou o ano difícil que o mundo tem passado: “É uma alegria em um ano difícil como esse, não só no tênis, este é meu segundo torneio, estou em mais uma final, mas é por tudo que tem acontecido. Estar nessa final é uma alegria a mais”.