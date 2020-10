Nadal humilha Djokovic, é campeão pela 13ª vez em Roland Garros e iguala Federer

Com uma atuação impressionante, Rafael Nadal amassou o número 1 do mundo, Novak Djokovic, e conquistou, neste domingo, seu 13º título de Roland Garros e igualou a marca de Roger Federer com 20 títulos de Grand Slam.

O espanhol de Manacor marcou 3 sets a 0 sobre o sérvio com 6/0 6/2 7/5 após 2h41min de duração na quadra Philippe Chatrier com o teto fechado.

Foi o 56º jogo entre os dois e o 27º triunfo de Nadal que manteve a hegemonia em Paris contra Nole com sua sétima vitória em oito jogos no torneio.

A incrível 13ª conquista em 13 finais no Aberto da França é o 20º título de Grand Slam do espanhol (ganhou quatro vezes no US Open, duas em Wimbledon e uma no Australian Open) igualando com Roger Federer como o maior campeão do esporte. Djokovic é o terceiro agora um pouco mais distante com 17 canecos.

Nadal também alcança outro feito histórico, a 100ª vitória no Grand Slam do saibro em 102 partidas. Suas únicas derrotas foram em 2009 nas oitavas para o sueco Robin Soderling e em 2015 nas quartas para Djokovic.

Nadal agora tem conquistas em Paris entre 2005 e 2008, 2010 e 2014, e 2017 e 2020.

É de fato a primeira derrota em umjogo completo de Djokovic em 39 partidas no ano. Ele havia perdido a outra por desclassificação nas oitavas do US Open.

O jogo

No primeiro set Nadal errou muito pouco, já no primeiro game chegou bem nas curtinhas do sérvio, foi firme e bem nos momentos chave. Saiu quebrando, abriu 2/0, tornou a quebrar, salvou três chances de Djokovic devolver uma das quebras no quarto game. Fez 4/0 e Djokovic perdeu um 40 a 0 no quinto game, foi quebrado de novo e com um ace o espanhol fez 6/0, um pneu, em 45 minutos.

Mais um set impecável do espanhol. Pressionou desde o primeiro game, Djokovic conseguiu confirmar após salvar breaks, mas Rafa fez cinco seguidos errando quase nada, chegando em todas as bolas e impondo dificuldades ao sérvio que chegou aos 30 não-forçados no jogo ao fim da etapa. Nadal aplicou 6/2 e fechou a parcial.

No terceiro set Nadal abriu uma quebra em 3/2, mas Djokovic lutou, foi mais agressivo, virou para 4/3. Nadal cometeu mais erros na parcial, mas quebrou no 5/5 com dupla-falta do número 1 e fechou com sólido game e um ace: 7/5.