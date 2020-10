Nadal não tem chance contra Djokovic, afirma treinador Ivanisevic

Goran Ivanisevic, um dos treinadores de Novak Djokovic e que não está em Paris acompanhando o pupilo, afirmou no último dia 7 que Rafael Nadal não teria a menor chance de vencer Roland Garros em declaração à televisão croata HRT.

As declarações foram dadas antes das semifinais em que o sérvio derrotou em cinco sets o grego Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal passou em sets diretos pelo argentino Diego Schwartzman.

“Estamos de olho em Nadal e tudo está como sempre, mas não é o mesmo. São condições perfeitas para Novak, mas não para Nadal! Conto com a final de Novak – Nadal em que, na minha opinião, Nadal não tem chance nessas condições, neste país e com Novak que já entrou na sua cabeça “, afirmou Ivanisevic que havia combinado com o outro treinador de Djokovic, Marian Vajda, acompanhá-lo no US Open.

“Ele trouxe o corpo, a cabeça e a preparação à perfeição. Tudo é preparado ao pormenor, desde a táctica, a técnica, à nutrição e ele mantém-se. Isso é o mais importante porque não consegui ficar com metade, mas ele sabe que isso o torna melhor, ele quer progredir a cada dia e é muito interessante trabalhar com ele porque ele quer ser algo melhor a cada dia, pelo menos 0,00001 por cento, mas algo tem que se mover e eu nunca vi tal cabeça em minha vida”.

“Não só no tênis, mas nos esportes em geral, essa mentalidade e essa cabeça … mas também ajuda o fato de ele ser dos Balcãs. Quando de vez em quando os Balcãs se envolvem, isso o torna ainda melhor, porque o mundo inteiro estava contra ele, mesmo depois desta turnê de Adria. foi fenomenal mesmo depois disso em Nova York, mas novamente ele decidiu “agora vou mostrar quem sou e o que sou”.

Djokovic tem 29 a 26 no retrospecto contra Nadal, mas no saibro em Paris venceu apenas uma vez nas quartas de 2015 e perdeu outras seis vezes, incluindo finais.