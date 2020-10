Nadal: ‘No momento está claro que sou um dos melhores da história’

Após conquistar seu 13º título de Roland Garros, que configurou seu 20 troféu do Grand Slam, o espanhol Rafael Nadal concedeu uma longa entrevista ao site da ATP, na qual se reconhece como uma dos maiores tenistas da história.

Nadal conversou sobre as condições climáticas e técnicas diferentes, que enfrentou nesta edição de Roland Garros e as apontou como “as mais adversas”, que já enfrentou em Paris. Para além das condições de jogo, Rafa lembrou da situação do isolamento social do torneio, a ausência de grande público e principalmente a prévia da temporada, sem disputa de torneios em razão da pandemia da COVID-19.

O espanhol ainda comentou que não chega em Paris com a certeza de que irá vencer o torneio a cada novo ano.”Chego todos os anos empolgado com a possibilidade de vencer, mas sabendo que a lógica maior é não vencer. Ganhar não é normal e eu estive sempre ciente disso”, ressaltou.

Rafa foi questionado se está “impressionado” com as respostas que tem recebido após sua conquista em Paris: “Não sei como tem sido porque mal tive a chance de olhar para alguma coisa (redes sociais). A nível esportivo, é claro que conquistei algo significativo: vencer um dos torneios mais importantes do mundo pela 13ª vez e igualar [Roger] Federer com 20 [Slams]. Já falam sobre isso há muito tempo, principalmente vocês jornalistas. Eu consegui igualar um recorde que parecia impossível”, confessou.

Questionado que se agora é possível afirmar que ele é um dos melhores da história do tênis, Rafael Nadal ponderou: “Os números devem ser analisados ​​por pessoas que tenham bons conhecimentos da história do tênis. Honestamente, não importa muito para mim. Estou feliz com minha carreira. No momento, está claro que sou um dos dois [melhores]. Veremos o que acontecerá nos próximos anos: o que [Novak] Djokovic fará, o que Federer fará quando ele retornar e o que eu continuarei fazendo. Se tudo correr bem, teremos tempo para analisá-lo quando nossas carreiras terminarem”.