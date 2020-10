Nadal responde mensagem de Federer

Roger Federer enviou uma mensagem carinhosa para Rafael Nadal minutos após o espanhol igualar seu número de 20 conquistas de Grand Slam e o espanhol respondeu em coletiva de imprensa após vencer o 13º título em Roland Garros.

“Agradeço suas palavras. Como todo mundo sabe, temos uma boa relação e nos respeitamos muito. Ele fica feliz quando as coisas vão bem para mim e eu também com ele. É recíproco. Significa muito esta relação que temos. É uma grande relação que temos, sobretudo pela rivalidade que tivemos nesse tempo, mas só posso agradecer a ele por essa mensagem”, disse o número dois do mundo após bater Novak Djokovic por 6/0 6/2 7/5.