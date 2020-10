Nadal vai à 13ª final de Roland Garros e busca recorde de Federer

Doce vingança para Rafael Nadal. Eliminado por Diego Schwartzman nas quartas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália, no mês passado, o número dois do mundo usou seu habitat natural, Roland Garros, para a revanche e nesta sexta-feira obteve vaga na decisão.

O natural de Manacor superou o número 14 do mundo por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/3 7/6 (7/0) após 3h09min de duração. Foi o 11º jogo entre os dois e a 10ª vitória de Rafa.

Nadal jogará no domingo a partir das 10h sua 13ª final em Paris onde nunca perdeu decisões. Ele tentará sua 100ª vitória no evento que soma 99 triunfos e apenas duas derrotas (oitavas de 2009 contra Robin Soderling e quartas de 2015 contra Novak Djokovic). Nadal tem ainda um WO na terceira rodada contra Marcel Granollers em 2016.

O domingo pode ser histórico para ele. Se vencer chegará ao 20º Grand Slam, igualando o recorde de Roger Federer. Em Paris ele tem títulos entre 2005 e 2008, 2010 e 2014, e desde 2017.

Ele jogará sua 28ª final de Major na carreira.

Nadal espera pelo vencedor do jogo entre Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o grego Stefanos Tsitsipas, sexto colocado.

O jogo

A primeira parcial teve um primeiro game brigado de 14 minutos e Nadal salvando três break-points. Ele confirmou, quebrou em seguida em mais um game longo,mas foi quebrado. Rafa tornou a quebrar e abriu 4/1 em 40 mnutos. Os games seguiram mais rápidos até o espanhol fechar a primeira parcial mesmo com luta do argentino que salvou set-point. Nadal fechou por 6/3 com 16 winners.

A segunda etapa foi marcada por Schwartzman tentando diminuir trocas de bolas em seus games de saque, mas tantando movimentar o espanhol enquanto este sacava. Nadal entendeu a tática, pressionou e conquistou quebra no terceiro game e buscou se defender, para arriscar e fechar o set em nova quebra.

No terceiro set, Nadal conquistou a quebra em game com muitos erros do argentino para fazer 3/1, mas Rafa devolveu as gentilezas a seguir e o sul-americano ganhou ânimo sacando para 2/3, só que Nadal foi agressivo, tornou a quebrar. Mas o Touro perdeu a intensidade, cometeu erros, permitiu o empate de 4/4 e teve que lutar para salvar três break-points no 5/5. O duelo foi ao tie-break, Schwartzman começou levando passada fácil em erro tático e Nadal ganhou confiança, abriu 5 a 0 também com smash pra fora do argentino, depois backhand pra fora e fechou por 7/6 (7/0) e vibrou muito!