Namorado de Agatha Moreira, Rodrigo Simas reclama de masculinidade tóxica · .

Namorado de Agatha Moreira há quase dois anos, Rodrigo Simas reclamou da masculinidade tóxica da sociedade. “Nós homens precisamos ouvir, precisamos aprender, precisamos falar dos nossos sentimentos”, declarou o ator, que grava a segunda fase da novela Salve-se Quem Puder, da Globo.

Em entrevista à revista Wow, o Simas explicou que não gosta dos rótulos sobre sexualidade que as pessoas gostam de impor. “[Quando] Olho pra trás e me lembro pequeno, vejo que sempre tentei ser resistência de padrões. Como sempre fugi e nunca me encaixei na heteronormatividade que conhecemos”, confessou o artista.

“Todos os dias tento desconstruir o machismo na minha relação, nos meus julgamentos, nos meus pensamentos, dentro de mim”, completou o parceiro de Agatha.

Irmão de Felipe Simas e Bruno Gissoni, ambos casados e com filhos, Rodrigo disse que tem cautela para manter os pés no chão e não se deixar levar por comentários que lê na internet. “Preciso tomar cuidado pra não ser engolido pelos rótulos, pelas redes sociais. Pela ansiedade que me causa”, finalizou o ator.

Em Salve-se Quem Puder, Rodrigo Simas entrou para substituir José Condessa, ator português que abandonou a trama de Daniel Ortiz para virar protagonista em Portugal. Na novela das sete da Globo, ele fará parte de um triângulo amoroso com a atriz Juliana Paiva, a Luna/Fiona, e seu irmão Felipe Simas, o Téo.