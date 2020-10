Nando Carandina quer manter boa fase da Ferroviária na Série D

Titular da Ferroviária, o volante Nando Carandina, com passagens pelo Santo André, Rio Claro, Paysandu e Red Bull, elogiou o elenco do clube paulista para essa Série D do Campeonato Brasileiro. Feliz com o ritmo que o grupo tem imprimido nos jogos e treinos, o atleta falou sobre a perspectiva para as próximas semanas.

– Temos um ótimo elenco, competitivo e que tem tudo para fazer uma grande sequência na Série D. Só depende da gente. Temos trabalhado muito para que a equipe possa evoluir e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se empenhado bastante para fazer um ótimo segundo semestre – afirmou o jogador.

Ainda segundo Nando, o grupo tem tudo para se garantir na segunda fase da disputa. A Ferrinha vem de vitória sobre o Toledo, fora de casa, por 6 a 2. A equipe é líder do Grupo A7, com oito pontos em quatro jogos e ainda invicta.

– Vamos passo a passo, com os pés no chão, sem ansiedade. O grupo sabe que pode fazer uma grande primeira fase e chegar às finais – finalizou.