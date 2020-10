‘Não é perseguição’, diz Selfie sobre linchamento de Cartolouco em A Fazenda 12 · .

Em A Fazenda 12, Lucas Selfie conversou com Lucas Strabko, o Cartolouco, sobre o linchamento do jornalista na prova do fazendeiro. Nesta quinta-feira (8), o youtuber afirmou que as críticas feitas ao colega de reality foram provocadas pelas próprias atitudes do peão no jogo. “Não é perseguição”, destacou o ex-Pânico.

“Eram perguntas muito difíceis, muito chatas de responder. Querendo ou não, a gente tem um trabalho lá fora. Não deve ser legal para a sua mãe assistir e ver [que você é] desleal, um monte de coisa. Mas tinha que escolher alguém e das pessoas, talvez você tenha dado mais motivo ultimamente. São coisas do jogo que a gente vai ter que fazer, não é uma perseguição”, ponderou Selfie.

A dinâmica realizada na quarta-feira (7) questionou os peões sobre atitudes negativas de Luiza Ambiel, Biel e Cartolouco. Na votação, os peões atribuíram 12 críticas ao jornalista, entre elas, de que o peão não é leal, é o menos confiável e o mais fake do programa.

“Eu sei que faz parte”, disse Strabko, e o youtuber seguiu com a análise. “Entendo que faz parte, mas tô falando para você não levar para o coração. Quando você fala [na formação da roça] que combinam o resta um. Combinam, mas você também combinou quando precisou”.

Cartolouco negou a utilização desta estratégia, porém foi desmentido pelo ex-Pânico e por Lipe Ribeiro. “A casa respondeu a uma reação de vocês. É a mesma coisa, era mais fácil você chamar a Luiza [para a roça]. Só que aí você fala que toda vez são as mesmas pessoas, a galera está em um resort”, opinou Selfie.

“Aí você vai e chama a pessoa que já foi para a roça, sendo que tinham duas que nunca foram. Então, não é uma perseguição. Se fosse, você faria parte, pois chamou a Luiza e não a Mirella”, disse o affair de Raissa Barbosa.

Na conversa, Lucas Selfie também comentou outros detalhes da sua leitura do jogo: “Não acho que ninguém aqui seja perseguido ou coitado. Cada um colhe as escolhas que teve. Essa coisa dos guris da baia intimidou uma galera que falou: ‘Vamos tirar [eles]!’ Eu confesso que, se tivesse opção de votar entre vocês e os outros, eu escolheria vocês porque sentiria mais ameaça”.

O apresentador relembrou a saída de JP Gadêlha e Rodrigo Moraes, integrantes do grupo aliado a Biel e Cartolouco no confinamento: “Já saíram dois. Provavelmente, pelo cálculo, sairia mais um hoje. Então, não é que estão te perseguindo. O jogo que você propôs aqui, quando voltou da baia, intimidou as pessoas”.

