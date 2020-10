Não é preciso conhecer LoL para aproveitar Ruined King, novo RPG da Riot

Aproveitando a Final do Mundial, a Riot Forge anunciou hoje Ruined King: Uma História de League of Legends, um novo RPG que será lançado no começo de 2021 para PC e consoles! A convite da produtora, tivemos a oportunidade de conversar com Leanne Loombe, a chefe da Riot Forge, sobre o primeiro jogo da produtora.

O jogo ganhará versões para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Epic Games Store e Steam, além de futuramente aparecer também no PlayStation 5 e Xbox Series X e S com direito a uma atualização grátis para quem fizer a compra na atual geração. Conheça melhor o jogo e veja os melhores momentos de nosso papo a seguir!

Leanne Loombe, a chefona da Riot ForgeFonte: Riot

Como vocês se sentem encarando um novo mercado e levando o universo de LoL pela primeira vez aos consoles?

“Estamos imensamente empolgados em abrir o universo de League of Legends aos jogadores de consoles e para aqueles que sempre quiseram ver LoL fora de um contexto de MOBA. Com Ruined King sendo uma aventura para um só jogador, focada em RPG por turnos, os jogadores terão a chance de interagir com LoL em uma experiência totalmente nova!”

Você acha que essa pode ser uma boa porta de entrada para alguém que não conhece absolutamente nada sobre LoL ainda?

“Não é preciso ter qualquer familiaridade com o MOBA de League of Legends para jogar Ruined King, então essa é uma ótima apresentação para novos fãs! Mas para os jogadores que já amam LoL e todo o seu lore, eles poderão mergulhar mais profundamente no mundo de Runeterra e em seus campeões de uma forma diferente do que já viram.”

E os veteranos, podem esperar muitos personagens conhecidos e ainda mais lore?

“Tudo que acontece em Ruined King é canônico dentro do universo de League. O jogo se passa depois dos eventos de Burning Tides e Spirit Blossom, e é por isso que vemos alguns campeões bem improváveis trabalhando juntos. Não quero dar muitos spoilers, mas os fãs podem esperar encontrar tanto novas figuras como rostos bem conhecidos durante a sua aventura.”

E quais regiões a jornada vai mostrar?

“Não só nós queríamos explorar as Águas de Sentina e as Ilhas das Sombras para descobrir os mistérios da Névoa Negra que assombra Runeterra, como também queríamos que a desenvolvedora Airship Syndicate trouxesse ao mundo de Runeterra o seu próprio estilo único. Estivemos trabalhando de mãos dadas com o time da Airship para garantir que o jogo siga fiel ao universo de League of Legends e mergulhe mais fundo do que nunca em Runeterra!”

Vocês chegaram a se inspirar em algum RPG consagrado para servir de base para Ruined King?

“O time de desenvolvimento da Airship Syndicate tem ampla experiência no gênero RPG, já tendo feito jogos como Battle Chasers e Darksiders. Ao mesmo tempo em que Ruined King é um jogo que se sustenta por si só, trazendo uma nova pegada para o gênero de RPG, vocês vão ver algumas inspirações nos jogos anteriores da Airship e o seu próprio DNA único nascido no espaço indie.”

Já dá para revelar um pouquinho da jogabilidade e o que esperar de novo por lá?

“Vamos mostrar mais do gameplay nos próximos meses, mas os jogadores podem esperar encontrar uma visão única no gênero de RPG com combates por turno!”

