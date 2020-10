‘Não fiz isso por dinheiro’, diz Gustavo Rocha após críticas por se assumir gay · .

Após “sair do armário” na campanha de uma marca de roupas internacional, Gustavo Rocha decidiu dar explicações para seu público. O blogueiro negou que tenha assumido ser gay por dinheiro e explicou todo o processo que envolveu a descoberta de sua sexualidade. Feita a revelação, ele disse que, a partir de agora, pode mostrar quem é “de verdade”.

“Eu recebo mensagens sobre a minha orientação sexual todos os dias nas minhas redes sociais. Eu acho justo vir aqui apresentar um pouco mais de mim. Desde que eu nasci eu sou gay. Gosto de meninos desde que era criança. As pessoas não viram gays, lésbiscas. Elas são o que elas são. Acho muito bonito bater no peito e falar que sou gay”, afirmou.

O blogueiro também falou sobre as comparações com o irmão, que é heterossexual, e a respeito das dificuldades pelas quais passou em relação à aceitação de sua família e amigos. Ele revelou que seus pais ficaram sabendo de que era gay quando tinha 17 anos por meio de uma foto enviada a eles. Na época, como não estava pronto, decidiu adiar a revelação para um momento mais oportuno.

“Eu não estava preparado para me assumir gay para os meus pais, para os meus irmãos, meus amigos, enfim, toda a minha família. Foi muito difícil para os meus pais entenderem. Eles tiveram uma criação diferente. O que eu fiz foi mostrar meu lado e dizer que eu precisava ser feliz. Eles têm que entender que eu não vou viver uma vida de mentira”, salientou.

Depois, no Twitter, o influenciador digital rechaçou a possibilidade de ter recebido dinheiro para estrelar um vídeo promocional no qual apareceu se despindo para entrar em uma banheira. Parte do bumbum dele ficou de fora ao exibir uma cueca branca. Depois, em frente a um armário aberto, ele vestiu uma cueca preta e camiseta com as cores do arco-íris (símbolo LGBTQ+).

“Não houve patrocínio. Não recebi dinheiro nenhum pra fazer o vídeo. Usei Calvin Klein porque são meus parceiros e eu os convidei. Não fiz isso por dinheiro”, disse. Depois da publicação do vídeo, o blogueiro virou meme para os internautas, que debocharam da situação, pois já desconfiavam da orientação sexual dele.

Em seu canal, Gustavo também planejou que terá uma “vida mais leve” a partir de agora, reforçou que sempre luta pela causa LGBTQ+, afirmou que apoia a diversidade, ressaltou que tenta se desconstruir aos poucos e aconselhou os seus fãs a não se importarem com a opinião alheia.

Assista ao vídeo: