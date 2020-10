Neste domingo, o Grêmio visitou o Santos na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1. Após a partida, o volante Maicon fez um desabafo sobre o momento do Tricolor Gaúcho na competição nacional e afirmou que “é hora de começar a subir na tabela”.

“A gente sabe que não estamos bem no campeonato, nos cobramos bastante no dia a dia, porque, com a qualidade da nossa equipe, não podemos estar onde estamos. Muitas vezes é complicado falar algumas coisas, porque as pessoas interpretam de maneira diferente, mas eu sempre cobro”, disse o camisa 8 em entrevista à Rede Globo.

“O que eu falo aqui eu falo lá dentro, aqui dentro temos que ter atitude, coragem, estamos vestindo uma camisa de um time que tem chegado sempre, sendo campeão, e nosso torcedor cobra sempre isso, e a gente sabe que estamos abaixo. As pessoas olham a gente lá embaixo, mas tenham certeza que a gente se cobra e que vamos melhorar. É hora de começar a mudar e subir na tabela porque nessas condições ficamos distantes do que a gente almeja, que é ser campeão”, completou.

Com o resultado, o Grêmio estaciona nos 17 pontos conquistados e segue na metade de baixo da classificação, ainda podendo perder posições com os outros resultados da rodada. Agora, o Tricolor Gaúcho entra em campo na quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), quando recebe o Botafogo na Arena, em Porto Alegre.