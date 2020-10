Simone, da dupla com Simaria, ostentou o elevador que tem dentro de sua mansão. A cantora mostrou na manhã desta sexta-feira (2) aos seguidores do Instagram o artigo de luxo personalizado que ganhou de uma fabricante. “Não preciso mais de escada!”, comemorou a jurada do The Voice Kids.

“Se tem uma coisa que eu tinha vontade de ter na minha casa era um elevador, e Deus me deu. Que bênção, hein? Que bênção!”, declarou a artista, que está grávida de uma menina.

A mulher de Kaká Diniz também mostrou que o presente foi para lá de personalizado, já que o visor do elevador exibe uma foto sua. “A mamãezinha já tá entrando aqui em casa, e quero agradecer muito à minha parceira [empresa] que acompanhou toda a obra direitinho”, começou a funcionária da Globo, fazendo propaganda da construtora.

“Estou feliz porque realizaram o meu sonho de ter um elevador na minha casa, não preciso mais andar de escada. Ai, que tudo!”, comemorou a mãe de Henry, de 6 anos.

Ela também mostrou que o elevador tem capacidade para até oito pessoas e suporta 600 quilos. “Posso até engordar um pouquinho. Não, não quero engordar não. Mas a gente pode levar uma galerinha”, brincou a irmã de Simaria. “Chora não, coleguinha, que eu estou de elevador!”, finalizou.

Confira: