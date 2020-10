Mamma Bruschetta não poupou palavras e detonou Mara Maravilha, seu antigo desafeto no SBT e a única salva por Silvio Santos na lista de cortes. “Não quero amizade”, disse a apresentadora de 71 anos em entrevista para o Melhor da Tarde, na Band, nesta quinta-feira (8).

“Eu já tive uma rixa com a Mara por ponto de vista. Não grudou um [ponto de vista] com o outro e a gente se afastou. Por um desejo meu. Eu já perdoei a Mara? Perdoei. Mas você viu que perdoei mais ou menos (risos). Tenho amizade com a Mara? Não tenho amizade com a Mara”, explicou.

Em conversa com Catia Fonseca, a ex-funcionária do SBT falou francamente sobre sua relação com a apresentadora, que teve diversas brigas com colegas de emissora no ar e nos bastidores.

“Não tenho nenhuma desavença com ela. Só não quero ter amizade. E tudo bem, é um direito que eu tenho. Acho ela uma artista muito boa. Acho ela uma mulher bonita, que está se realizando como mãe. Acompanho e torço por ela, inclusive. Mas não quero ter amizade com a Mara, não”, finalizou Mamma.

Um dia após ser demitida do SBT, a veterana fez questão de agradecer e elogiar o carinho que recebeu de Silvio Santos em seu desligamento. Além da promessa de uma recontratação após a pandemia, a apresentadora teve seu plano de saúde mantido por mais seis meses. Ela está em tratamento após retirada de um tumor do esôfago.

“Silvio é uma pessoa que cuida de seus funcionários como se fossem filhos dele. Ele já recontratou muito peão que foi despedido injustamente. Ele está sempre preocupado com o social do funcionário. Ele pode parecer um empresário megalomaníaco, pode ser uma pessoa injusta para outros. Mas isso eu sei”, enfatizou.

A participação no Melhor da Tarde marcou a retomada da parceria de Mamma com Catia, com quem trabalhou durante 15 anos na TV Gazeta. Nesta quinta, a entrevista foi por link ao vivo. Agora que está disponível, a veterana foi convidada a participar novamente da atração na sexta-feira (9). Desta vez, via conferência de vídeo.

Veja a íntegra do Melhor da Tarde com Mamma Bruschetta: