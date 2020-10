‘Não quero descer para o nível que ela quer’, diz Biel sobre Jojo em A Fazenda 12 · .

Durante a festa de A Fazenda 12, Mariano aconselhou Biel a resolver suas desavenças com Jojo Todynho. Na sexta-feira (2), o sertanejo afirmou que discorda com algumas atitudes da carioca e o funkeiro opinou: “Eu não quero descer para o nível que ela quer me puxar toda hora”.

Após consumirem bebidas alcoólicas, os peões decidiram conversar sobre a convivência no reality. “Ela [Jojo] me provoca todo dia, todo dia”, opinou Biel. “Cara, você imagina. Só tem gente que teve algum reconhecimento nacional aqui. Então, todo mundo tem um ego aqui [em cima]. Se cada um não baixar a guarda um pouco, para entrar em uma sinergia, fudeu”, disse Mariano.

Em seguida, o dono do hit Camaro Amarelo passou a aconselhar o colega de reality: “Baixa a guarda [e diz para ela:] ‘Eu preciso falar com você. Se você não quiser, tudo bem. Mas eu preciso falar com você para a gente entrar [em um acordo]. Eu não quero ficar nessa situação, tá me fazendo mal, Jojo’. Chega e fala. Se ela não aceitar, beleza”.

“Jojo, vamos parar com essas provocações? O que eu faço que te incomoda? Me fala, para tentar melhorar, eu sou humano. É tudo da forma mais leve, não adianta espernear”, complementou Mariano. Em seguida, ele relembrou a conversa que teve com a carioca na última semana, após uma desavença ocasionada pela punição de Biel e Tays Reis.

“Eu falei [para a Jojo], você não tem o direito de acordar todo mundo aqui por conta de um problema. Você não é dona da fazenda, você não manda em ninguém. Ela aceitou, baixou a guarda. Um pouco que seja, mas baixou”, relembrou o affair de Jakelyne Oliveira.

Biel aproveitou a oportunidade para abrir seu coração sobre as desavenças com Jojo: “Dá medo, tá ligado? Eu não quero descer para o nível que ela quer me puxar toda hora”. “Mas não precisa, você não precisa descer”, rebateu Mariano.

“O jeito que ela me acordou foi foda. Me senti um bosta, como se eu não tivesse nenhuma história e caído aqui de gaiato”, prosseguiu o funkeiro. “Tudo aqui se resolve com diálogo”, concluiu o sertanejo.

