Após discutir com Raissa Barbosa em A Fazenda 12, Luiza Ambiel confundiu o reality e chamou a roça de paredão, termo utilizado pelo Big Brother Brasil para a dinâmica de eliminação dos participantes. Nesta sexta-feira (16), a atriz relembrou um dos argumentos utilizados pela modelo na conversa e criticou a afirmação da peoa: “Não sou mulher de me vender para paredão”.

“Você sabe o que ela disse? Que eu só me bandeei para o lado dele [Biel] porque voltou de três paredão (sic). Eu falei: ‘Então você realmente não me conhece, não sabe quem sou’. Cara, eu não tô nem próxima dele agora, a gente veio se resolvendo e eu nem sabia se ia voltar ontem. E outra, eu não sou mulher de me vender para paredão”, disse Luiza para Lucas Selfie.

“Ela falou um monte de coisa aqui, que eu abandonei elas. Gente, quem tá sozinha?”, questionou a atriz para o ex-Pânico e o funkeiro, que não responderam o questionamento.

Durante a conversa, Victória Villarim também comentou a atitude de Raissa: “Ué, a gente viu pela Carol [Narizinho]. Ou ela não para de tomar o remédio ou vai dar uma merda. Ela não pode parar de tomar o remédio”. “Duas hipóteses: ou é show ou é real. Se for real, ela pode pegar uma faca a qualquer momento e matar alguém”, opinou Juliano Ceglia.

No final da tarde, Raissa e Luiza conversaram tranquilamente sobre a saída de Carol e a briga da musa da Banheira do Gugu com Stéfani Bays. “Tudo o que você falou para a Teté [Stéfani], mas você estava falando de você. De estar se bandeando para um lado, é você se bandeando para o lado do Biel, que voltou de várias roças”, opinou a vice-miss Bumbum.

“Fala de novo isso. Eu me bandeei para o lado do Biel por quê?”, questionou a atriz, e a modelo rebateu: “Qual foi o motivo?”. “Então você não me conhece, e não vou perder mais um minuto com essa conversa”, afirmou Luiza.

Minutos depois, Raissa se estressou com a veterana e, para descontar sua raiva, chutou e quebrou a porta do banheiro da sede rural.

