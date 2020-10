“Não tem influência nenhuma no rendimento”

O técnico Fernando Diniz procurou minimizar os efeitos dos protestos da torcida do São Paulo no CT da Barra Funda após o empate em 1 a 1 com o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após mais um tropeço na temporada, o comandante tricolor garantiu que a enorme pressão de grande parte da torcida não abala o elenco.

“O protesto da torcida é legítimo, não teve violência. Estão insatisfeitos com os resultados que a equipe vem apresentando e internamente isso vem sendo bem trabalhado. Não tem influência nenhuma no desempenho do time”, afirmou Fernando Diniz.

Questionado se as especulações envolvendo sua saída do São Paulo o incomodavam, o treinador demonstrou já estar conformado e adaptado à pressão gigantesca que assola o clube do Morumbi após as eliminações no Campeonato Paulista e Libertadores.

“O que me incomoda é a gente não conseguir vencer os jogos. Treinador de futebol tem que estar preparado para tudo, para todo tipo de pressão. O que me incomoda é a gente não conseguir vencer as partidas e dar alegria para o nosso torcedor”, prosseguiu.

Neste domingo, o São Paulo chegou ao seu sétimo jogo consecutivo sem vitória. O time, que já figurou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora sequer aparece no G4 da competição e lida com as consequências de ter oscilado tanto recentemente, o que o próprio treinador reconhece, mas parece ainda não ter a receita para acabar com essa amarga sequência.

“Houve muitos jogos que jogamos bem um dos tempos, contra o Santos e contra o Inter mantivemos uma regularidade. Hoje aconteceu de novo, jogamos o primeiro tempo um pouco abaixo e melhoramos no segundo. Precisamos buscar essa regularidade, jogar bem nos dois tempos para aumentarmos nossas chances de vitória”, completou.