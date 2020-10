Emprestado pelo Palmeiras ao Junior Barranquilla até o final de 2020, mas em busca de uma nova equipe para a próxima temporada, Miguel Borja foi oferecido ao Internacional. O ESPN.com.br apurou que Juan Pablo Pachon, empresário do centroavante, entrou em contato com a diretoria do clube gaúcho nesta quarta-feira em busca de um empréstimo.

Porém, em contato por telefone com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Inter, a possibilidade foi completamente descartada: “Não tem o menor cabimento isso. É um atleta caríssimo. Estamos juntando tudo o que temos aqui para honrar nossos compromissos. Absurdo completo se levantar essa questão. Chance zero”.

O Internacional contava com Paolo Guerrero como centroavante titular. Porém, o peruano sofreu uma grave lesão e só retornará aos gramados em 2021. Como substituto imediato, o Colorado foi atrás de Abel Hernandéz, a pedido de Eduardo Coudet, que tem Thiago Galhardo como principal opção de ataque para o Campeonato Brasileiro e na Conmebol Libertadores.

O Palmeiras tem nas próximas duas janelas de transferências a possibilidade de uma renovação unilateral com Borja. Com vínculo até dezembro de 2021 com os paulistas, o colombiano pode estender o compromisso até o final de 2022. Isso daria ao Palmeiras e a Juan Pablo Pachon, empresário do atleta, tempo suficiente para encontrar um novo clube, que ficaria com o atacante por empréstimo ou até mesmo tivesse uma cláusula de compra atrelada ao contrato.

Ainda nesta quarta-feira, o ESPN.com.br informou os bastidores do interesse do Palmeiras em relação ao que fazer com Borja para o próximo ano. A diretoria do Alviverde descarta por completo a permanência do centroavante para 2021 e tentará neste final de temporada uma venda em defintivo de Borja para o mercado internacional.

Em campo, o Palmeiras volta a jogar contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Inter encara o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 21h, fora de casa.