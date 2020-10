‘Não tem que mirar Ansu Fati’

Aos 35 anos, oito só de Real Madrid, Luka Modric já está na reta final de sua carreira. Com contrato até junho de 2021, quando se encerra a atual temporada, o croata comentou sua situação no programa da rádio El Partidazo de COPE, da Espanha, nesta terça-feira (6), assim como a de companheiros, incluindo Vinicius Jr.

Apesar da idade, o meia – que foi especulado fora do time espanhol nesta janela – acredita que ainda possa render por mais alguns anos e não pensa em fazer isso fora de Madrid.

“Claro que quero seguir no Real Madrid. Eu gostaria, mas não depende só de mim, mas também do clube. Me sinto bem e acredito que tenho futebol para ser importante”, disse o croata. “Meu desejo seria terminar minha carreira aqui e, se possível, renovar”.

Sobre Vinicius Jr., Modric reservou elogios e ainda mandou um conselho para o brasileiro de 20 anos.

“Ele tem um talento enorme e precisa trabalhar cada dia mais. Não tem que mirar em Ansu Fati nem em ninguém, se não em si mesmo e melhorar o que tem que ser melhorado. Tem um talento impressionante e vai mostrar isso com partidas”.

Vinicius Jr. e Luka Modric durante treino do Real Madrid Getty Images

Outro companheiro (agora ex, pois já defende Tottenham) que foi assunto na entrevista foi Gareth Bale, e Modric mostrou discordar com as polêmicas que envolveram o galês em sua saída conturbada do Real.

“O que se fala dele não é justo, ele é julgado há anos, mas o que fez no Real Madrid é impressionante. Sempre será lembrado pelo que fez pelo clube. Nunca teve problemas no vestiário. Falava espanhol, não falava nas entrevistas, mas sim conosco”, e completou: “Me dá pena ver que tudo é esquecido por causa desse último ano e pouco”.

Ainda na Espanha, o croata comentou a importância de Lionel Messi para LaLiga, e se disse feliz com sua permanência no rival Barcelona.

“Gosto que ele tenha ficado no Barcelona, é um ‘plus’ para a Liga Espanhola. Nós nem conversamos sobre o assunto, mas fico feliz que tenha ficado, porque, como jogador, você sempre quer competir com os melhores”.