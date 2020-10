Ester (Grazi Massafera) vai se encher de coragem para romper com a chantagem de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. A jovem deixará a mansão dos Albuquerque às pressas com os filhos Samuca (Vitor Figueiredo) e Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) na novela das seis –ela levará praticamente só a roupa do corpo.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) cederá às ameaças do marido no folhetim de Walther Negrão. Em troca da liberdade de Cassiano (Henri Castelli), a diretora da ONG aceitará manter um casamento de fachada com o empresário. Os dois vão passar até a dormir em quartos separados.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti), no entanto, não cumprirá a sua promessa. Após confiscar o celular da mulher, o executivo armará uma nova emboscada para o protagonista de Henri Castelli.

O piloto de avião receberá uma mensagem de texto para se encontrar com a loira em uma cabana à beira da praia, mas em seu lugar ele vai dar de cara com Gonzalo (Norberto Presta). O delegado o arrastará de volta para as minas de dom Rafael (César Troncoso) nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 26.

A traição vai ser a gota d’água para Ester se livrar de uma vez por todas da garra do antagonista de Igor Rickli. “Dora [Rita Guedes], eu preciso de ajuda, por favor. Separa tudo o que for da Laurinha e do Samuca. Roupa, brinquedo. Eu quero tudo dentro de uma mala. Não esqueça nada”, exigirá a loira.

Pacto rompido

Pega de surpresa, Doralice questionará o motivo da aflição da patroa em deixar a casa de Dionísio às presas. Ela confirmará que pedirá o divórcio. “É isso mesmo, Dora. Eu não fico mais um minuto nesta casa na presença do psicopata do Alberto”, revelará a personagem de Grazi Massafera.

“Ester, você tem certeza do que está fazendo?”, perguntará a empregada. “Não tem volta. Não tenho tempo de explicar tudo agora. Você sabe das minhas razões. Não esquece o ursinho de pelúcia da Laurinha. Ela não consegue dormir sem ele”, pedirá a moça

A confusão ainda chamará a atenção do estudante interpretado por Vitor Figueiredo. “Mãe, o que é isso? Para que essa mala?”, estranhará o garoto. “Meu amor, a gente vai embora dessa casa. Agora a mãe não tem tempo de explicar. Faz o seguinte. Fica de olho na Zuzu [Gisele Alves] para ela não esquecer nada”, responderá a ex-guia de turismo.

Ester, contudo, proibirá as funcionárias de empacotar os seus pertences. “Eu não quero nada desses vestidos. Nada que seja presente do Alberto. Eu quero sair daqui levando só o que trouxe quando vim para cá. Nada mais que isso”, decidirá a filha de Lindaura (Angela Vieira).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

