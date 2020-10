Após brigar com Jojo Todynho sobre a organização das tarefas domésticas em A Fazenda 12, Luiza Ambiel bateu o martelo e ignorou as sugestões da funkeira. Neste domingo (11), a fazendeira repercutiu o caso com Raissa Barbosa e destacou seu posicionamento contrário ao conselho da carioca: “Não vou fazer isso!”.

“Agora, o que eu faço? Reúno todo mundo e implanto uma coisa que ela [Jojo] acha que dá certo? Não vou fazer isso! Vou? Você faria?”, questionou Luiza a Raissa. “Não! Parece que tu não sabe administrar uma cozinha. Faz uma coisa e depois faz outra”, respondeu a vice-miss bumbum.

“E daí vão saber [que a mudança] é porque eu fui e pensei com a cabeça dela. Aí, falei com jeitinho para não magoar: ‘Faz assim Jo, quando você for fazendeira implanta isso’. Não adianta, se você voltar de fazendeira, cada um vai pôr o seu jeito”, prosseguiu a ex-garota da banheira do Gugu.

Luiza questionou se a morena teria a mesma atitude, e ela confirmou: “Então, já tá feito, já falei. Quando for a sua vez, você faz do seu jeito. Falaria assim, igual você falou”.

