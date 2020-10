Napoli é proibido de viajar após casos de COVID-19, e Juventus deve ganhar por W.O.

O Napoli não poderá viajar para Turim para seu duelo pelo Campeonato Italiano com a Juventus, neste domingo, após dois de seus jogadores testarem positivo para COVID-19, fontes disseram à ESPN.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Piotr Zielinski e Eljif Elmas estão com coronavírus, e o elenco inteiro do time napolitano está em isolamento. A região da Campânia está com uma segunda onda de infectados, e as autoridades locais não permitiram a viagem do Napoli.

Fontes disseram que o avião estava na pista e pronto para decolar para Turim enquanto aguardava uma resposta ao pedido de viagem, pois poderia haver exceções à regra.

A ASL (Azienda Sanitaria Locale), porém, negou a exceção.

Zielinski e Elmas (à esquerda) celebram título da Copa da Itália pelo Napoli em 2020 Getty

Apesar disso, a Lega Serie A não adiou o jogo, e a Juventus deve ganhar por 3 a 0 por W.O. do rival. Pelo regulamento, a equipe de Andrea Pirlo se apresenta em campo, e o árbitro espera por 45 minutos.

Caso o time adversário não apareça, é decretado o W.O.

Rival do Napoli na última semana, o Genoa teve 10 casos positivos para COVID-19 em seu elenco, e a partida contra o Torino neste fim de semana foi adiada.