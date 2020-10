Napoli é punido por não jogar com a Juventus, perde ponto e cai na tabela do Campeonato Italiano

No último dia 4 de outubro, o Napoli não compareceu ao confronto contra a Juventus, válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano, alegando “motivos de força maior” após registrar três casos positivos de COVID-19 no seu elenco. Apesar de ter entrado com um recurso junto à Federação Italiana, em decisão divulgada nesta quarta-feira (14) o clube do sul da Itália acabou punido com derrota por 3 a 0 na partida e ainda perdeu um ponto na competição.

“O Juiz Desportivo ordena que se aplique ao Napoli as sanções previstas no artigo 53 NOIF (regras organizacionais internas da FIGC) por não ter disputado o jogo Juventus-Napoli, em particular uma derrota por 3-0 e um ponto de penalização para a temporada de 2020 /2021 “, escreveu a Serie A, que organiza o Campeonato Italiano, em comunicado emitido nesta quarta.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Dias antes de embarcar para Turim para o compromisso, o Napoli divulgou que os jogadores Piotr Zielinski e Elijf Elmas, além de um outro membro do clube, haviam testado positivo para o vírus. Por conta disso, a Fazenda Sanitária Local (ASL) ordenou que a equipe permanecesse em confinamento e não viajasse.





2 Relacionado

Apesar da ordem dada, o protocolo de saúde aprovado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) e por todos os clubes que disputam a Serie A, prevê que, caso jogadores de uma equipe testem positivo para COVID-19, aqueles que testaram negativo ainda assim podem seguir treinando e competindo. Baseando-se nisso, o Napoli não teve sucesso mesmo após entrar com um recurso.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Após ter começado a temporada com duas vitórias consecutivas no Italiano, o Napoli não só perdeu um ponto na disputa, indo a cinco, como também caiu para oitavo na tabela de classificação. Agora, a equipe comandada por Gennaro Gattuso está a quatro de Atalanta e Milan, que lideram a competição.