Napoli marca quatro vezes no primeiro tempo e vence a Atalanta

No jogo que abriu a quarta rodada do Campeonato Italiano, o Napoli não tomou conhecimento da Atalanta, sensação do futebol europeu na última temporada, e venceu o time de Bérgamo por 4 a 1, em casa. Com quatro gols no primeiro tempo, o time de Gennaro Gattuso soma três importantes pontos.

O jogo estava bem disputado até a metade do primeiro tempo, quando a Atalanta sofreu um apagão. E em um intervalo de dez minutos, os napolitanos marcaram três vezes. O mexicano Lozano abriu o placar e ampliou. Politano, com um lindo chute de fora da área, fez o terceiro. O quarto foi de Osimhen.

Na etapa final, o Napoli, com o resultado garantido, diminuiu o ritmo e viu a Atalanta crescer de produção. Os gols em excesso, comuns na temporada passada, porém, não se repetiram e o time de Gasperini apenas diminuiu. Lammers aproveitou boa jogada de Romero e descontou.

Com o resultado, a Atalanta perde o 100% de aproveitamento e pode ser ultrapassada no decorrer da rodada. O Napoli chegou aos oito pontos e se coloca na briga entre os primeiros colocados.