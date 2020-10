Napoli não comparece ao jogo contra Juventus e deve sofrer W.O.

A partida entre Juventus e Napoli, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano, não vai acontecer. Previsto para este domingo, o jogo não será disputado por conta de casos de covid-19 no clube de Nápoles, que não compareceu ao Allianz Stadium. Com isso, a equipe de Turim deve ser declarada vencedora do confronto por W.O.

Dois jogadores do Napoli testaram positivo para covid-19. O fato em si não seria um impecílio, já outros jogos deste Campeonato Italiano ocorreram mesmo com desfalques pelo vírus. Acontece que a equipe foi proibida de deixar sua cidade por autoridades locais.

O clube até pediu para a liga italiana adiar a partida, mas em vão. A solicitação foi negada em função do protocolo adotado pela competição, que exige que uma equipe tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis para a realização do duelo.

Em decorrência do contato com os meio-campistas Elmas e Zielinski, diagnosticados com covid-19, Autoridade de Saúde Local (ASL) de Nápoles proibiu o embarque do Napoli, indicando que o elenco precisa fazer uma quarentena de duas semanas.

Curiosamente, a Juventus foi ao Allianz Stadium e seguiu os procedimentos normais de um dia de jogo, mesmo sabendo que o Napoli não compareceria. Até mesmo a escalação oficial de Velha Senhora foi divulgada.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pelo Campeonato Italiano:

Atalanta 5 x 2 Cagliari

Benevento 1 x 0 Bologna

Lazio 1 x 1 Inter de Milão

Parma 1 x 0 Hellas Verona

Milan 3 x 0 Spezia