Narradores de ESPN e Fox Sports voltam ao trabalho presencial; resto da equipe só em 2021

O “Grupo Disney”, dono dos canais esportivos “ESPN” e “Fox Sports”, confirmou ao L! a informação publicada inicialmente pelo ‘Uol’ de que os narradores das duas emissoras voltaram ao trabalho presencial para narração de grandes jogos neste mês de outubro.

A “Disney” ressaltou ainda que a volta segue com muitas restrições e que somente os jogos principais da Premier League, LaLiga, NFL, Libertadores e as finais da NBA, terão presença de narradores. Rômulo Mendonça já vinha narrando as finais da NBA nos estúdios desde o primeiro confronto entre Lakers e Miami Heat.

Os demais jogos continuaram sendo feitos de casa, assim como todos os comentaristas seguem de home-office. Questionados sobre um possível retorno geral ainda em 2020, a assessoria salientou que tal fato só deve acontecer no próximo ano.

– A Disney segue preocupada em garantir todo mundo trabalhando de casa, para preservar os funcionários. Sem previsão de volta aos estúdios nesse ano – terminou a nota da assessoria.

O objetivo da empresa é entregar as principais transmissões, que tem maior potencial de audiência, com uma melhor performance técnica, o que fica mais difícil no trabalho remoto.

Principal rival dos canais da ‘Disney’, o ‘SporTV’ já utiliza um número bem maior de profissionais em estúdio. Mesmo assim, ‘ESPN’ e ‘Fox’ seguem apresentando bons números na audiência graças ao diversificado portfólio de direitos de transmissão pertencentes ao grupo.