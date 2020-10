Nas redes, Gabigol comemora título do Lakers na NBA: ‘Para Kobe’

Muito adorado por uma legião de fãs do Flamengo, Gabigol mostrou na noite de domingo seu momento fã ao comemorar o 17º título do Los Angeles Lakers na NBA. O time comandado por Lebron James fechou a série contra o Miami Heat em 4 a 2 e coroou a temporada que teve um episódio trágico para a franquia: a morte de Kobe Bryant.

E foi para o ídolo angelino que Gabigol dedicou o título, com a frase ‘For Kobe’ (Para Kobe, em inglês) que se tornou uma hastag muito famosa entre os amantes da bola laranja.

Kobe morreu em um acidente de helicóptero, na região de Calabasas, na Califórnia (EUA) em 26 de janeiro de 2020. Com ele no voo, estavam a filha Gianna, além de outras sete pessoas. Não houveram sobreviventes. O último título do Lakers tinha sido em 2010, justamente com Bryant em seu auge.