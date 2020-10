NASA detecta flashes de luz estranhos na atmosfera de Júpiter

Uma equipe de cientistas da NASA identificou estranhos flashes de luz na atmosfera de Júpiter. É a primeira vez que o fenômeno, conhecido como evento luminoso transiente (TLE, na sigla em inglês), é observado em outro planeta além da Terra. O estudo foi publicado no periódico Journal of Geophysical Research: Planets.

Embora já existissem teorias sobre a presença dos flashes em Júpiter, somente agora foi possível confirmar essa hipótese. A descoberta aconteceu graças a um equipamento chamado espectrógrafo ultravioleta acoplado à sonda Juno, que orbita o planeta gasoso desde 2016.

A principal autora do estudo, Rohini Giles, comenta que o equipamento foi originalmente projetado para registrar a aurora do planeta. No entanto, nas imagens observadas pela equipe, foi capturado um flash brilhante de luz ultravioleta. “Quanto mais nossa equipe examinava as imagens, mais percebíamos que Juno poderia ter detectado um TLE em Júpiter”, afirmou.

Exemplo de evento luminoso transiente.Fonte: Astro PT/Reprodução

De acordo com Giles, na Terra, esses flashes acontecem cerca de 100 km acima das tempestades e possuem um tom avermelhado, em razão da presença de nitrogênio na atmosfera. Já em Júpiter, que possui uma alta concentração de hidrogênio no ar, as luzes provavelmente se aproximam das cores azul ou rosa.

“Agora que sabemos o que estamos procurando, será mais fácil encontrá-los [os flashes] em Júpiter e em outros planetas”, disse Giles. Essa descoberta, indica a pesquisadora, vai auxiliar pesquisas sobre a atividade elétrica nas atmosferas planetárias.