Nasce Gael, filho de Fernandinho Beat Box, primeiro eliminado de A Fazenda 12 · .

Nesta terça-feira (13), nasceu Gael, filho de Fernandinho Beat Box com Dryca Ryzzo. O rapper foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12 e, dentro do confinamento, confessou a preocupação em perder o nascimento do seu herdeiro. No entanto, o rapper recebeu apenas 22,45% dos votos, saiu da disputa rural no início e conseguiu assistir ao parto.

“Meu filho, hoje você finalmente nasceu. A espera acabou, a ansiedade cessou e eu já posso segurar as suas mãos tão pequeninas. Com a sua presença nos meus dias, novos ares virão para mim e para você e para sua linda mamãe, muito obrigado meu amor Dryca Ryzzo”, escreveu o ex-peão no Instagram.

“Um novo mundo se abre para nós, meu amor. Eu farei o necessário para proporcionar a você a melhor vida, os melhores sorrisos e as melhores gargalhadas. Eu amo você e lhe recebo com um coração cheio de amor”, complementou o rapper.

Durante o programa desta terça-feira (13), Marcos Mion parabenizou o ex-peão pelo nascimento do filho. Fernandinho segue na emissora, como jurado do Canta Comigo Teen.

