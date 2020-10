Natan, Boscardin, Heide e Oliveira conhecem rivais no juvenil de Roland Garros

Quatro brasileiros da chave masculina conheceram seus rivais neste sábado na chave juvenil de Roland Garros que começa já neste domingo. No feminino, a paulistana Ana Candiotto fará sua faz primeira apresentação em Grand Slams após vencer o pré-quali.

Natan Rodrigues, sétimo do mundo, foi eleito o quarto favorito e enfrenta o italiano Samuel Ruggeri, 43º colocado. Gustavo Heide, 14º favorito e 17 do mundo, terá pela frente o romeno Sebastian Gima, 53º do mundo. Pedro Boscardin, 52º colocado, encara o polonês Mikolaj Lorens, 35º colocado, e se vencer por pegar o cabeça 2, o francês Arthur Cazaux, quarto do mundo. Bruno Oliveira pega o cabeça 1 e primeiro do mundo, o local Harold Mayot.

No feminino, Ana Candiotto espera ainda adversária. Ela venceu o pré-quali nesta sexta-feira.