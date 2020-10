Natan Rodrigues e Bruno Oliveira decidem o título de dupla juvenil em Roland Garros

O Brasil pode sair de Roland Garros com mais de um título nas duplas. Após Bruno Soares garantir vaga no profissional, o baiano Natan Rodrigues, sétimo do mundo, e o mineiro Bruno Oliveira garantiram vaga na final juvenil nesta sexta-feira.

A dupla brasileira derrotou a tcheca formada por Martim Krumich e Dalibor Svrcina por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6/4 e buscam o título contra os vencedores do jogo entre a dupla do italiano Flavio Cobolli e o suíço Dominik Stricker, cabeças de chave 3, e a dupla francesa formada por Lilian Marmoussez e Giovanni Perricard.

Ano passado, o paulista Matheus Pucinelli conquistou o título nas duplas com o argentino Tiago Tirante. Gustavo Kuerten foi o campeão em 1994 com o equatoriano Nicolas Lapentti.

Bia Maia foi vice-campeã em 2013 ao lado da equatoriana Domenica Gonzalez e em 2016, Orlando Luz foi vice ao lado do sul-coreano Yunseong Chung.