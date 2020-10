Natel crê em jogo difícil contra o Red Bull, mas diz: ‘A gente é Corinthians’

Nem bem o Corinthians se reapresentou após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO e o elenco já está se preparando para pegar o Red Bull Bragantino, neste sábado, fora de casa, pelo Brasileirão-2020. Diante de um adversário que atualmente concorre na mesma faixa da tabela, Léo Natel sabe que será uma parada difícil, mas aposta na grandeza do clube para superar o obstáculo.

Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o atacante corintiano analisou o rival e a dificuldade do duelo pela 13ª rodada do campeonato, principalmente por se tratar de um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Mesmo assim, ele crê que o Timão dará resposta em campo.

– Vai ser um jogo difícil, como tem sido os outros, mas a gente é o Corinthians, a gente tem que entrar forte sempre, e eu tenho certeza que a gente vai entrar forte sempre e a gente vai dar uma resposta, tenho certeza disso, como eu falei o grupo é muito bom, é trabalhador, tenho certeza que quem começar o jogo vai dar o seu melhor e quem entrar vai dar conta do recado – avaliou.

Perto da zona da degola e sem conseguir deslanchar na competição, Léo Natel entende que a pressão de jogar no clube não vem somente nestes momentos. Apesar de o time passar por uma situação desconfortável, ele acredita que com algumas vitórias o Corinthians brigará na parte de cima da tabela, porém sem antes atentar para a dificuldade do campeonato e seu aspecto traiçoeiro.

– Na verdade a pressão no Corinthians ela já começa desde o momento em que você veste a camisa, então a gente sabe a responsabilidade que é, ainda mais por se tratar do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, traiçoeiro. A gente não se encontra em um bom momento, mas daqui a pouco, vencendo os jogos, a gente já está lá em cima. O campeonato é bem disputado, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar, e vai buscar grandes coisas.

Com o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians foi a 13 pontos e está na 14ª posição na tabela do Brasileirão-2020, apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento. Na próxima rodada (a 13ª), a equipe de Dyego Coelho enfrenta o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid.