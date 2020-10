Nathan Silva lamenta gols rápidos do Grêmio na Arena

Com apenas dez minutos de partida frente ao Grêmio no Rio Grande do Sul, o Coritiba já estava perdendo por 2 a 0 em noite onde os paranaenses precisaram correr atrás do resultado durante todo o confronto.

Dentro desse contexto, o meio-campista Nathan Silva (autor do único gol da equipe no compromisso) lamentou o ocorrido que, mesmo contando posteriormente com a entrega dele e de seus companheiros, não foi suficiente para evitar o oitavo revés em 14 rodadas do Brasileirão:

– Levamos gols cedo, dificultou bastante. Lutamos, deixamos tudo em campo. Até tentamos pressionar.

O próximo desafio do Alviverde do Alto da Glória para fugir da atual colocação na zona de rebaixamento (18º lugar com 12 pontos) será recebendo o Fortaleza no sábado (10) às 19h no Couto Pereira.