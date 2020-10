Náutico e Ponte Preta abrem a 16ª rodada da Série B

A 16ª rodada da Série B começa nesta segunda-feira e o primeiro jogo acontece entre Náutico e Ponte Preta, marcado para às 20h (Horário de Brasília), nos Aflitos.

Como chegam



O sinal de alerta está ligado no Náutico. Sem nenhuma vitória nos últimos cinco jogos, o Timbu se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. Pressionado por bons resultados, Gilson Kleina precisa dar resultado e espera um triunfo diante do seu ex-time.

Já a Ponte Preta vive um momento bem diferente. Na 4ª colocação, com 24 pontos, a Macaca vem de derrota contra o Cuiabá e quer se aproveitar do momento ruim do Timbu para continuar no G-4.

Prováveis Escalações:

Náutico: Jefferson, Hereda Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões, Matheus Trindade, Jean Carlos, Ruy, Dudu, Kieza, Thiago Fernandes. Técnico: Gilson Kleina.

Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Alisson e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Oliveira.