Náutico perde para o Confiança e segue próximo da zona de rebaixamento

O Náutico chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, a equipe de Gilson Kleina perdeu em casa por 1 a 0 para o Confiança, em partida válida pela 13ª rodada.

O único tento do jogo ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Reis marcou um golaço de falta. Na segunda etapa, o Náutico foi em busca da reação, mas esbarrou na defesa dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Gilson Kleina fica no 14º lugar, com 14 pontos somados. Já o Confiança chega a 15 pontos, subindo para a 12ª posição.