Náutico tenta quebrar marca incômoda no jogo contra o América-MG

A sexta-feira é decisiva para o Náutico. Sem ganhar nos últimos quatro jogos, o time de Gilson Kleina vai até Minas Gerais, no Independência, medir forças com o consistente América-MG, dirigido por Lisca.

Além da preocupação com a queda de rendimento do time e a aproxima da zona de rebaixamento, o Timbu vai tentar quebrar a seca de três jogos sem marcar nenhum gol na competição.

A última vez que o Náutico marcou foi no empate por 1 a 1 com a Chapecoense nos Aflitos. Na ocasião, o ídolo Kieza foi o felizardo de empurrar a bola para dentro do gol.

Desde então, nos jogos contra o Cuiabá, Confiança e Paraná o Timbu passou em branco para desespero da sua fanática torcida.

Após 14 rodadas, o Náutico aparece na preocupante 13ª posição, com 15 pontos, quatro acima do Cruzeiro, primeiro time do Z-4.