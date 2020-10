NBA 2K21 ganha trailer com gráficos impressionantes no PS5

A 2K Sports divulgou, nesta terça-feira, dia 6, um novo trailer de NBA 2K21, agora mostrando como o jogo será levado à próxima geração. Com gráficos belíssimos, a atmosfera mais viva da franquia, uma dinâmica de quadra interativa entre o público e os elencos e muito mais, o título promete levar a experiência do basquete para outro nível.

No trailer, é possível ver que jogadores considerados All-Stars como Stephen Curry e Klay Thompson, do Golden State Warriors, possuem visuais e animações incrivelmente únicos, sendo facilmente identificados durante o jogo por conta de sua movimentação e habilidades, especialmente nas bolas de 3. Estrelas em ascensão como Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Zion Williamson, do New Orelans Pelicans, também ganharam personagens fieis e marcarão presença com seus respectivos stepbacks e enterradas assassinas.

O grande destaque da versão de nova geração de NBA 2K21 fica por conta dos gráficos, que dão um salto impressionante em relação à versão de atual geração e ao game antecessor, contando com iluminações, texturas, físicas, expressões faciais e reações aos lances de quadra muito mais realistas, graças a um novo motor gráfico de reconstrução de animações.

Segundo a 2K, cada partida irá contar com a presença de mais de 150 personagens únicos orientados por uma inteligência artificial que lê o direcionamento dos jogos, levando o público, a imprensa, e jogadores titulares e reserva a atuar sempre de forma diferente.

NBA 2K21 está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e será um título de lançamento do Xbox Series S/X e do PS5.