NBC está produzindo seriado inspirado no filme Agarra-me Se Puderes

Se você é fã de filmes dos anos 1970 e 1980, provavelmente conhece a comédia norte-americana Smokey and The Bandit, conhecida no Brasil como Agarra-me Se Puderes. A mais recente informação fala que a NBC Universal já começou os trabalhos para a produção de uma série inspirada neste filme.

(Fonte: Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

A produção de Smokey and The Bandit

O seriado está sendo escrito por David Gordon Green (Segurando as Pontas) e Brian Sides. Além disso, está sendo desenvolvido pelo produtor executivo Seth MacFarlane, que fez parte de comédias de sucesso como Ted, Uma Família da Pesada e American Dad, e será propriedade da NBC Universal.

Os responsáveis contaram que a produção é inspirada no estilo de filmes de fuga do passado. Contando com heróis improváveis, crimes grandes feitos em cidades pequenas e toda a relação entre os fugitivos e o xerife. Para temperar tudo isso, a comédia e os momentos de aventura devem ditar o ritmo do programa.

O clássico dos anos 1970

A nova série é inspirada no filme de sucesso dos anos 1970. O longa-metragem conta a história de Bandit e Snowman, seu colega contrabandita. Os dois precisam levar 400 caixas de cerveja de forma ilegal de Texarkana para Atlanta.

No meio do caminho, os dois conhecem a noiva fugitiva Carrie. Os três acabam se metendo em uma grande fuga quando descobrem que o xerife Smokey está em busca da carga ilegal.

(Fonte: Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Unversal Pictures

Ainda não existe uma previsão de estreia para o seriado.