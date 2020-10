‘Necessitados’ Grêmio e Coritiba jogam pelo Brasileirão na Arena

Tendo começado a temporada de 2020 com pretensões distinas em muito pensando na situação que trouxeram da última temporada, Grêmio e Coritiba chegam a 14ª Rodada do Brasileirão em situações com muitas semelhanças, porém no aspecto negativo.

Enquanto o time gaúcho está em 15º tendo 14 unidades conquistadas, o Coxa é o primeiro clube que ocupa a zona de rebaixamento com 12 pontos em 17º lugar estando ambos em uma sequência de baixo aproveitamento nas últimas cinco rodadas.

Pensando no time que empatou o Gre-Nal 428 também em casa, as únicas alterações por parte do técnico Renato Portaluppi seriam na lateral-esquerda (Cortez foi expulso) e no meio-campo onde Maicon reúne condições físicas de retornar ao time titular. Com isso, Darlan deve ser sacado do 11 inicial enquanto Geromel, Kannemann e Jean Pyerre seguem como desfalques por conta da infecção pelo novo coronavírus.

Já no clube do Alto da Glória, o principal reforço ofensivo recente, Ricardo Oliveira, sequer foi relacionado para o compromisso. Enquanto isso, o lateral-direito Natanael, suspenso na última rodada onde o time empatou em 1 a 1 contra o São Paulo, volta a ser alternativa para Jorginho.

FICHA TÉCNICA

​GRÊMIO x CORITIBA

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e hora: 07/10/20 – 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira (ambos SC)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Diego Souza e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

CORITIBA: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e Willian Matheus; Hugo Moura, Gabriel, Matheus Sales e Guilherme Biro; Robson. Técnico: Jorginho.