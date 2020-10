Negredo deixou o Bernabéu sem jogar, rendeu lucro e hoje tenta confirmar ‘lei do ex’

A “lei do ex” é implacável no futebol e, ainda que não de modo tradicional, estará presente em Real Madrid x Cádiz, partida com transmissão ao vivo do FOX Sports neste sábado (17), às 13h30 (de Brasília), pela volta de LaLiga.

Para enfrentar o atual campeão espanhol, o Cádiz conta com um elenco limitado, mas um veterano de muita história no futebol: Álvaro Negredo, atacante de 35 anos, que vestiu a camisa do Real Madrid, mas nunca teve a chance de jogar uma partida oficial.

Negredo deu os primeiros passos no futebol pelo Rayo Vallecano, até chamar atenção do Real Madrid, que o contratou para fazer parte do Castilla, o time B que recentemente teve até Rodrygo e Vinicius Jr. em campo.

Após um empréstimo de dois anos ao Almería, Negredo foi recontratado pelo Real Madrid em julho de 2009, por 5 milhões de euros. Juntou-se ao elenco de Manuel Pellegrini e até se destacou na pré-temporada, sendo utilizado em partidas amistosas, mas não ficou.

Alvaro Negredo durante jogo de pré-temporada do Real Madrid, em 2009 Pierre-Philippe Marcou / Getty Images

Na época, o Real estava reiniciando seu período de contratações bombásticas e havia acabado de fechar com Kaká, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. O jeito foi se desfazer de Negredo, que, sem atuar um minuto sequer oficialmente, foi vendido ao Sevilla por 15 milhões de euros, o triplo do que custou.

A carreira do atacante espanhol, então, deu uma guinada. Pelo Sevilla, foram 180 jogos e 85 gols em quatro temporadas, números que fizeram o já rico Manchester City pagar 25 milhões de euros pela sua contratação. Em meio a isso, estreou na seleção e integrou o elenco campeão da Eurocopa, em 2012.

Negredo não engrenou na Premier League e voltou à Espanha para atuar pelo Valencia. Defendeu ainda Middlesbrough, da Inglaterra, o Besiktas, da Turquia, e o Al Nasr, dos Emirados Árabes, até chegar ao Cádiz em agosto de 2020.

Pelo modesto clube espanhol, o atacante soma quatro jogos, um gol e uma assistência. Agora, vai encarar o time que não lhe deu oportunidade nem de fazer parte do elenco dos “galácticos”. Se marcar, Negredo cumprirá a “lei do ex”, ainda que não do modo tradicional.