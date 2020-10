Negueba espera boa sequência na Coreia do Sul e fala do bom momento

Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, destacou o desejo de ver o time asiático evoluindo na atual temporada. Segundo o atleta, a meta de todos é evoluir nas próximas semanas.

– Vamos continuar trabalhando para que a equipe possa fazer uma grande reta final de temporada. Tenho certeza que o grupo ainda vai crescer muito de produção nesta sequência de 2020. Estamos muito motivados para isso – disse.

De acordo com Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu momento no futebol coreano tem sido muito especial.

– Estou em um momento muito especial. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos aqui no clube e no futebol coreano.