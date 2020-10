A participação de Xuxa Meneghel na festa de A Fazenda 12 dividiu opiniões entre os fãs do reality rural. A apresentadora transformou a comemoração semanal em uma gincana para os peões, com problemas técnicos na hora das músicas, que virou piada nas redes sociais. “Nem consegue cantar”, opinou Marília da Silva.

No início da festa, na noite de sexta-feira (9), a rainha dos baixinhos começou sua participação cantando a música Tindolelê, com o apoio do playback. Porém, a falta de sincronia da veterana foi logo criticada. “Dona Record, a Xuxa não consegue mais cantar”, afirmou Gusta Porfirio. “Gente, a Xuxa não sabe mais a própria música”, comentou Leticia Ferrari.

Minutos depois, o show foi interrompido para o início de uma gincana. A apresentadora do Dancing Brasil dividiu os peões em equipes, de forma similar ao que realizava em seus programas infantis, e começou a realizar provas entre eles.

Em uma das atividades, os peões precisavam completar a letra das músicas da apresentadora. Ao tocar Turma da Xuxa, ninguém lembrou a canção, o que provocou uma crise de risos na loira. “Música muito velha! Nem o Mateus [Carrieri], que é o mais velho pegou”, disse a rainha enquanto gargalhava.

Em seguida, os confinados começaram a pedir para Xuxa falar seus nomes. Sempre que um deles era citado, todos comemoravam o “reconhecimento”. Jojo Todynho foi uma das participantes que mais se empolgou e confessou que é fã do filme Xuxa em O Mistério de Feiurinha (2009). “A Sasha mandou dizer que também te ama”, respondeu a apresentadora.

Mesmo com as críticas de uma parcela do público, os peões e a outra parcela dos telespectadores gostou da participação especial. “Um sonho: estar na festa de A Fazenda 12 e com a Xuxa! Eterna baixinha”, publicou Dani Borges. “Queria estar participando dessa gincana com as músicas da Xuxa, sei todas”, afirmou uma usuária identificada como Gaby.

Confira os tuítes:

Putz! Nada a ver a Xuxa fazer show na #FestaAFazenda , a mulher não consegue nem acompanhar o playback e nem consegue cantar. Tanto cantor bom pra levar! Aff!

— Marília da Silva 🇧🇷 (@Marilia81171104) October 10, 2020

Dona Record a Xuxa não consegue mais cantar#FestaAFazendapic.twitter.com/fFUQtuuI3u

— Gusta Porfirio (@GustaPorfirio) October 10, 2020

Gente a xuxa que não sabe mais a própria música #AFazenda12pic.twitter.com/ONaTozOMKC

— Ferrari (@LeticiasFerrari) October 10, 2020

E a Xuxa que foi fazer uma brincadeira, só que ninguém conhecia a música dela 😂😂#FestaAFazenda#AFazenda12pic.twitter.com/ln7DZH1TmY

— engaja 🎩🦅 (@engaaja) October 10, 2020

Jojo: “Eu amo o seu filme Mistério de Fiurinhaaaa”

Xuxa: “A Sasha mandou dizer que também te ama muito”

AAAAAAAA kkkkkkkk #AFazenda12pic.twitter.com/VwSvfJasHo

— Gustavo Adolfo 🍾🎪⚡💥 (@GusttavoAdolfoS) October 10, 2020

Um sonho: estar na festa da #Fazenda12 e com a #xuxa Eterna baixinha!!! #XuxaNaFazenda

— Dani Borges (@danielerbf) October 10, 2020

Queria tá na nessa festa participando dessa gincana com as músicas da Xuxa, sei todas pq tinha o dvd kkkk #AFazenda12

— Gaby (@gabyhprincess) October 10, 2020

