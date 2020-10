Nem, Lisca, nem Felipão. Cruzeiro mira esforços em Tiago Nunes

O Cruzeiro demitiu o seu terceiro técnico no ano. Ney Franco não comanda mais a equipe mineira. O treinador ficou apenas sete jogos na Raposa, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate.

E, a busca por um treinador já começou. Lisca, do América-MG foi procurado, mas negou o convite celeste. Outro nome na pauta da diretoria cruzeirense foi de Luiz Felipe Scolari, que já treinou a Raposa entre 2000 e 2001, deixando o clube para assumir a Seleção Brasileira.

Porém, as negociações com o pentacampeão do mundo e ex-técnico do Palmeiras esfriaram e a sua volta ao futebol não deverá ser na Raposa. Com duas negativas, o comando do Cruzeiro passou a focar seus esforços em Tiago Nunes, que recentemente saiu do Corinthians e está sem clube no momento.

Tiago começou o ano no Timão com boa expectativa de mudar a forma da equipe jogar, mas os maus resultados, a perda do Paulistão e a campanha irregular no Brasileiro não sustentaram o trabalho do treinador.

Caso se confirme o negócio, Tiago Nunes terá uma missão complicada em BH: tirar a Raposa da zona do rebaixamento e ainda iniciar uma reação para buscar o acesso à primeira divisão.