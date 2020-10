‘Nem vou repetir o que ele falou, é muito feio’

A derrota por 1 a 0 do Barcelona para o Getafe, neste sábado, por LaLiga, foi dolorida para o técnico Ronald Koeman.

Após a partida, o holandês concedeu coletiva de imprensa em tom taciturno e lamentou as chances de gols desperdiçadas pelo Barça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

No entanto, sua fúria também foi destinada ao camaronês Allan Nyom, dos Azulones, por ter distribuído pancadas em campo e ainda por ter “faltado ao respeito” com o árbitro e com o próprio Koeman.

“Não quero falar da arbitragem. Se vocês assistir à partida, verá que as faltas, os cartões… Cada um pode dar sua opinião sobre os lances, e eu não quer dar”, bradou, sentenciando que o Barcelona “tentou ter ritmo de jogo, mas o adversário parou a partida a todo momento”.

“Sobre o estilo de jogo do Getafe eu não quero opinar. Perdemos e é isso o que importa. Há um árbitro, dois bandeirinhas, 4º árbitro, o VAR… O que temos que fazer é olhar nossos próprios erros”, salientou.

Em seguida, Koeman foi questionado sobre o que conversou com o técnico do Getafe, Pepe Bordalás, após a partida. O holandês revelou que foi reclamar da “falta de respeito” de Nyom, que o ofendeu durante o jogo.

“Ao treinador do Getafe eu disse que Nyom me mostrou muita falta de respeito em três ocasiões. Ele me disse coisas muito feias, que nem vou repetir aqui. Sobre o que ele falou, vocês deveriam falar com ele”, arrematou.

Sobre os muitos gols perdidos, o comandante culé mostrou perplexidade.

“Tentamos pressionar a saída deles com dois atacantes. Temos muita qualidade em nosso ataque, com Griezmann, Leo Messi… Eles podem jogar em diferentes zonas do ataque. Hoje, colocamos Griezmann de ‘falso 9’, e é importante tentar aproveitá-lo”, explicou.

O único atleta que Koeman fez questão de elogiar foi o jovem meia Pedri, que teve boa atuação.

“Pedri esteve muito bem em campo. Preferi descansar Coutinho, porque seu período de férias foi muito curto. Decidi escalar Pedri, que mostrou que tem qualidade para jogar aqui”, encerrou.