Nenê destaca concentração e intensidade do Fluminense em vitória

Artilheiro do Fluminense e segundo jogador que mais marcou gols neste ano no Brasil, Nenê decidiu mais uma partida para o Tricolor ao marcar, de pênalti, o gol da vitória por 1 a 0 contra o Bahia, neste domingo. Eleito craque do jogo pela TV Globo, o meia elogiou a atuação da equipe no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão, e destacou o quinto lugar na tabela de classificação.

– Muito importante. Demonstra a união do nosso grupo. Sabemos que temos que melhorar muito em jogos que faltava concentração. Pouco a pouco time foi melhorando. Isso demonstrou nossa união. Grupo muito bom. Feliz por estarmos nos mantendo na parte de cima da tabela. Maior agora depois que saímos na Copa do Brasil, coisa que não esperávamos. Temos que olhar na frente – afirmou o meia.

Nenê chegou aos 19 gols na temporada, sendo 13 no Campeonato Brasileiro e nove de pênalti. Sem perder há quatro jogos, o Flu terá o Atlético-MG pela frente na quarta-feira, fora de casa.

– O mais importante não é o prêmio, é a vitória. Fizemos um jogo muito bom, intenso, concentrado os dois tempos. Eles vinham de uma vitória importante. Sabíamos que seria muito difícil. Feliz mais pela vitória do que pelo troféu – completou.

Já no vestiário, aos microfones da FluTV, Nenê voltou a exaltar a vitória, a segunda consecutiva, e explicou como foi a decisão com Fred para a cobrança do pênalti. Os dois são bons batedores, mas o meia é quem sempre tem as oportunidades.

– Uma sensação muito boa. Estamos felizes e orgulhosos por nos mantermos lá em cima e ganhar o segundo jogo consecutivo. O time deles é muito perigoso no contra-ataque e soubemos jogar de maneira muito boa, intensidade alta, buscando o gol a todo momento. Mostra a força do nosso grupo mesmo com alguns desfalques mantivemos o nível – disse.

– Foi de momento. Falei com ele e na hora me falou que podia, deu a confiança. Uma atitude muito bonita. Não pensou no “eu”, mas no grupo, como o Odair disse. Mostra a união do grupo. Muito bacana da parte dele. Feliz por ter convertido – finalizou.